Псковичей приглашают на службу в новые части сухопутных войск

11:27, 14 марта 2017, ПАИ

С этого года у псковичей появилась возможность поступить на службу по контракту в новые части сухопутных войск Вооружённых сил России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Сергей Головачёв.

По его словам, в настоящее время проводится набор на службу по контракту в войсковые части 34670, 91726 (город Валуйки Белгородской области), 12721 (город Клинцы Брянской области). Те, кто уже отслужил по призыву, могут претендовать в этих соединениях на вакансии механиков-водителей танков, командиров танков, отделений, водителей грузовых автомобилей, автобусов (водители категории С, D, Е), пулемётчиков, гранатомётчиков, снайперов.

Сергей Головачёв отметил, что денежное довольствие уже с начала прохождения службы может достигать 30 тысяч рублей, а после 20 лет календарной (льготной) выслуги назначается пенсия. Также военнослужащие могут решить квартирный вопрос, став участниками программы накопительно-ипотечной системы.

По всем вопросам о наборе на военную службу по контракту можно обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, 1 этаж (телефон 8-(8112)-66-73-45) или в военные комиссариаты районов Псковской области.