0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Общество

Чаще всего псковичи жалуются на качество услуг стоматологов и купленной техники

По количеству жалоб, поступивших в Управление Роспотребнадзора по Псковской области в 2016 году, лидируют недовольства качеством технически сложных товаров, таких как холодильники, телефоны и прочее, и оказанных бытовых услуг. Об этом рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора  Ольга Кольцова на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

В качестве примера жалобы на качество полученных услуг Ольга Кольцова привела историю с химчисткой, которая испортила пуховик клиента. «В этом случае предоставляется такая же вещь, либо компенсируется ее стоимость в двукратном размере», - подчеркнула она. А  начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по области Лариса Пышьева  заметила, что вещь в квитанции должна быть обязательно оценена. «Если пуховик, к примеру, был оценен в рубль, то и получите вы два рубля, если вам его испортят», - пояснила она. Ольга Кольцова добавила, что если клиент не согласен с внешней оценкой вещи, то это необходимо указывать.

Кроме того, сообщила Лариса Пышьева, псковичи часто жалуются на оказанные стоматологические услуги, например, на некачественные протезы. «Жалуются и на слишком дорогие услуги, но цены мы не регулируем», - сказала она.

Также на пресс-конференции шла речь о замене товара. Ольга Кольцова обратила внимание на то, что потребитель в праве самостоятельно требовать от продавца либо вернуть деньги, либо обменять товар, при этом какие-либо ограничения со стороны продавца, например, отремонтировать товар вместо возврата денег, незаконны.

Лариса Пышьева пояснила, что если товар был надлежащего качества изначально, то гражданин может претендовать на обмен, а на возврат денег только в том случае, если нет товара, на который он мог бы заменить свою покупку.

Ольга Кольцова подчеркнула, что грамотность потребителей в Псковской области возросла. «Нам звонят люди уже подкованные, уточняют нюансы, с которыми самостоятельно не разобрались», - сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...