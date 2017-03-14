Чаще всего псковичи жалуются на качество услуг стоматологов и купленной техники

11:55, 14 марта 2017, ПАИ

По количеству жалоб, поступивших в Управление Роспотребнадзора по Псковской области в 2016 году, лидируют недовольства качеством технически сложных товаров, таких как холодильники, телефоны и прочее, и оказанных бытовых услуг. Об этом рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Кольцова на пресс-конференции 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В качестве примера жалобы на качество полученных услуг Ольга Кольцова привела историю с химчисткой, которая испортила пуховик клиента. «В этом случае предоставляется такая же вещь, либо компенсируется ее стоимость в двукратном размере», - подчеркнула она. А начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по области Лариса Пышьева заметила, что вещь в квитанции должна быть обязательно оценена. «Если пуховик, к примеру, был оценен в рубль, то и получите вы два рубля, если вам его испортят», - пояснила она. Ольга Кольцова добавила, что если клиент не согласен с внешней оценкой вещи, то это необходимо указывать.

Кроме того, сообщила Лариса Пышьева, псковичи часто жалуются на оказанные стоматологические услуги, например, на некачественные протезы. «Жалуются и на слишком дорогие услуги, но цены мы не регулируем», - сказала она.

Также на пресс-конференции шла речь о замене товара. Ольга Кольцова обратила внимание на то, что потребитель в праве самостоятельно требовать от продавца либо вернуть деньги, либо обменять товар, при этом какие-либо ограничения со стороны продавца, например, отремонтировать товар вместо возврата денег, незаконны.

Лариса Пышьева пояснила, что если товар был надлежащего качества изначально, то гражданин может претендовать на обмен, а на возврат денег только в том случае, если нет товара, на который он мог бы заменить свою покупку.

Ольга Кольцова подчеркнула, что грамотность потребителей в Псковской области возросла. «Нам звонят люди уже подкованные, уточняют нюансы, с которыми самостоятельно не разобрались», - сказала она.