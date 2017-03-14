За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции

12:02, 14 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области из-за неудовлетворительного качества или истекшего срока годности специалисты забраковали 1 тыс. 157 килограммов продукции, в том числе 350 килограммов мяса и мясных продуктов, 190 килограммов — овощей и фруктов, 134 килограмма — молочной продукции. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Жанна Брябрина на пресс-конференции 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Брябрина рассказала, что за прошлый год в ведомство поступили 108 жалоб на качество продукции, 47 из них подтвердились.

По ее словам, в 2016 году Роспотребнадзор провел около 2 тысяч исследований продуктов, процент неудовлетворительных проб составил 0,95 - по санитарно-химическим показателям. В основном специалисты выявляли превышение содержания нитратов в овощах и фруктах. На бактериологические показатели были взяты 13 тысяч проб, процент некачественных продуктов составил 5,6%.

В частности, специалисты обнаружили 9% некачественного молока, 4,7% мяса, 4,4% птицы, 5,6% продуктов кулинарии. «Молочная продукция, в которой обнаруживались растительные жиры, была произведена не на территории Псковской области», - уточнила представитель ведомства.

Кроме того, она добавила, что псковский Роспотребнадзор получал от своих коллег из соседних регионов информацию о некачественной продукции Пушкиногорского маслосырзавода, Гдовского молочного завода, Великолукского молочного комбината. «Однако мы не находили подтверждения этим претензиям, когда, к примеру, проверяли остатки той же партии на заводе. Это или заводы лукавят и отправляют в другие регионы, что похуже... Но коллегам не верить мы не можем», - сказала Жанна Брябрина.