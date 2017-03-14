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Общество

В Роспотребнадзоре жителей Псковской области призывают внимательно читать этикетки

Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области  Жанна Брябрина рекомендовала жителя региона внимательно читать информацию на этикетках к товарам, а продукцию без маркировочных ярлыков не покупать вообще. Об этом она заявила на пресс-конференции   14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. Также, по словам Жанны Брябриной, следует изучить состав продукта, выяснить, выпущен ли он по ГОСТу или по техническим условиям. «Если в колбасе вы обнаружите сою, то не следует ждать от неё ГОСТовского вкуса», - заметила она.

Кроме того, Жанна Брябрина призвала псковичей обращать внимание на сроки хранения товара и не приобретать продукты с истёкшим сроком годности. «Надо обращать внимание и на условия реализации продукта. Смотрите на термометры на прилавках», - сказала она. Специалист рекомендовала внимательно относиться к условиям продажи продукции на рынках выходного дня, но при этом отметила, что в Пскове, как правило, с этим все в порядке.

«Фиксируются факты антисанитарии в точках общепита, иногда нарушаются сроки хранения продуктов, сроки прохождения медосмотров или вообще отсутствуют медкнижки у персонала», - рассказала она.

Также, по словам Жанны Брябриной, выявляются случаи бактериологического загрязнения питьевой воды в спортивных учреждениях, в офисах, школах. Она пояснила, что зачастую всё дело не в воде, а в помпе, которую давно не меняли.

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