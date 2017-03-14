0
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
11:28
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
10:35
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
21:27
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу
Еще новости
Политика

На участие в предварительном голосовании «Единой России» перед осенними выборами в Псковской области поступили уже 83 заявления

От желающих принять участие в предварительном голосовании для определения кандидатов от «Единой России» на выборах, которые пройдут в Псковской области осенью, уже поступили 83 заявления. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов уточнил, что на предварительное голосование «Единой России» для последующего участия в выборах в Псковскую городскую Думу подали заявки 22 человека, в Великолукскую городскую Думу — 20, в представительные органы районов — 40, для участия в довыборах в областное Собрания по округу № 8 — 1.

Александр Котов напомнил, что заявления будут приниматься до 28 апреля. По его словам, во всех 24 местных отделениях партии созданы оргкомитеты, которые приступили к работе, определены места и время приема документов.

«Мы бы хотели, чтобы как можно больше участников приняли участие в процедуре предварительного голосования», - подчеркнул Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 20
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу
06 марта 2017
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу 38
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа
05 марта 2017
Любимая телеведущая Трампа назначена пресс-секретарём Госдепа 5

Идет загрузка...