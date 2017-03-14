На участие в предварительном голосовании «Единой России» перед осенними выборами в Псковской области поступили уже 83 заявления

12:26, 14 марта 2017, ПАИ

От желающих принять участие в предварительном голосовании для определения кандидатов от «Единой России» на выборах, которые пройдут в Псковской области осенью, уже поступили 83 заявления. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов уточнил, что на предварительное голосование «Единой России» для последующего участия в выборах в Псковскую городскую Думу подали заявки 22 человека, в Великолукскую городскую Думу — 20, в представительные органы районов — 40, для участия в довыборах в областное Собрания по округу № 8 — 1.

Александр Котов напомнил, что заявления будут приниматься до 28 апреля. По его словам, во всех 24 местных отделениях партии созданы оргкомитеты, которые приступили к работе, определены места и время приема документов.

«Мы бы хотели, чтобы как можно больше участников приняли участие в процедуре предварительного голосования», - подчеркнул Александр Котов.