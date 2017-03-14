Псковички не жалуются в Роспотребнадзор на косметику

12:38, 14 марта 2017, ПАИ

В Управление Роспотребнадзора по Псковской области уже несколько лет не поступает жалоб на качество косметики и услуги в этой сфере. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Лариса Пышьева на пресс-конференции 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Пышьева рассказала о собственном опыте с косметикой известной фирмы. Она провела эксперимент на себе, обратившись в офис этой компании в Пскове. По словам специалиста, взять кредит на покупку косметики там не навязывают, но очень грамотно «убаюкивают бдительность посетительниц», используют разные психологические ходы, и в результате клиенты не находят сил отказаться от предложенного договора.

«Поэтому тут трудно доказать, что это именно навязанная услуга, так как силком никто ничего подписывать не заставляет», - резюмировала Лариса Пышьева.