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Общество

Псковички не жалуются в Роспотребнадзор на косметику

В Управление Роспотребнадзора по Псковской области уже несколько лет не поступает жалоб на качество косметики и услуги в этой сфере. Об этом сообщила  начальник отдела защиты прав потребителей ведомства Лариса Пышьева  на пресс-конференции 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лариса Пышьева рассказала о собственном опыте с косметикой известной фирмы. Она провела эксперимент на себе, обратившись в офис этой компании в Пскове.  По словам специалиста, взять кредит на покупку косметики там не навязывают, но очень грамотно «убаюкивают бдительность посетительниц», используют разные психологические ходы, и в результате клиенты не находят сил отказаться от предложенного договора.

«Поэтому тут трудно доказать, что это именно навязанная услуга, так как силком никто ничего подписывать не заставляет», - резюмировала Лариса Пышьева.

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