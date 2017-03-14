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Двое мужчин совершили разбойное нападение на псковича

В Пскове полицейские установили двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в областном центре в период с 7 на 8 марта ранее судимый 36-летний пскович и 31-летний безработный житель Псковского района зашли в квартиру дома по улице Металлистов. Там с применением насилия они открыто похитили у гражданина 1980 года рождения принадлежащие ему сабвуфер,  мобильный телефон и магнитолу, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены. В ходе обысков стражи порядка изъяли похищенное имущество, ведется расследование.

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