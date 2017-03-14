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Политика

Иван Цецерский признался, что часто слышит от оппонентов несуразицу

Секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России», глава Пскова Иван Цецерский пригласил всех желающих принять участие в Школе кандидатов, которую открывает партия в преддверии предварительного голосования для определения кандидатов на сентябрьские выборы. По его словам, главное для тех, кто желает посещать школу, не быть членом какой-либо другой партии. Об этом Иван Цецерский сообщил в ходе брифинга 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы стремимся, чтобы люди были подготовлены теоретически», - заявил глава Пскова и подчеркнул, что в период агитационной компании от оппонентов зачастую слышит несуразицу.

Он также добавил, что одно из занятий в Школе кандидатов будет посвящено основам финансовых отношений.

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