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Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз

Кандидаты от «Единой России» на предстоящие в сентябре выборы в органы местного самоуправления будут определяться исключительно победой в предварительном внутрипартийном голосовании, заявил сегодня секретарь регионального отделения партии, спикер областного Собрания Александр Котов. Об этом с брифинга, посвященного предстоящим праймериз, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Кандидатом от партии на выборах будет определен тот, кто станет победителем на предварит голосовании, никаких других критериев для нас не будет», — подчеркнул он.

Также секретарь регионального отделения «Единой России» напомнил, что потенциальные участники праймериз могут получить подробную информацию о процедуре в региональном исполкоме, а также в местных исполкомах. 

Срок подачи заявлений для участия в предварительном голосовании «ЕР» заканчивается 27 апреля. Сразу после этого местные организационные комитеты примут решение о проведение дебатов и каждый зарегистрированный участник сможет принять в них участие, чтобы побороться за победу, которая даст право представлять партию на выборах.

Планируется, что места для проведения праймериз будут располагаться «в привязке» к избирательным округам, добавил Котов. В Пскове участки для предварительного голосования откроются 28 мая, а в других местных отделения голосование на праймериз будет проводиться сразу после завершения дебатов на тех же площадках.

В заключение секретарь регионального отделения еще раз пригласил всех желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов и голосующих.

В свою очередь секретарь псковского городского отделения «Единой России», глава Пскова Иван Цецерский отметил: «Оргкомитет будет осуществлять исключительный контроль за процедурой, с тем, чтобы не допустить применения форм и методов [агитации], которые будут незаконными, либо повлияют на авторитет партии». «Вседозволенности» у участников праймериз в плане агитации не будет, уточнил он. При этом Цецерский добавил: «Мы никому не ограничиваем право в подаче заявление на участие в праймериз».

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