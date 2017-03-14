В Кунье будут судить двух охранников, похитивших со склада 27 кг медной обмотки

12:39, 14 марта 2017, ПАИ

В Куньнском районе закончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, которые обвиняются в хищении металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 18 декабря 2016 года двое охранников из частного предприятия, расположенного в поселке Кунья, договорились между собой совершить кражу. Эти мужчины 56 и 49 лет намеревались проникнуть в один из складов, который сами же и охраняли, чтобы похитить отсюда металл, а потом его продать. Подобрав ключ, злоумышленники открыли один из складов и зашли внутрь.

Здесь они собрались снять медную обмотку с электродвигателей, но с собой у них не оказалось нужного инструмента, поэтому злоумышленники решили прийти сюда на следующий день. И вечером 19 декабря они вернулись на склад, где из двигателей извлекли 27 килограммов медной обмотки. Сложив похищенное в мешки, обвиняемые попытались скрыться, но были задержаны.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу, допросили свидетелей, провели криминалистические экспертизы, провели с обвиняемыми проверку показаний на месте совершения преступления.

