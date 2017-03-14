В Себежском районе пресекли ввоз тонны белорусского сыра

13:12, 14 марта 2017, ПАИ

В Себежском районе в ходе оперативных мероприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приостановили движение автомобиля под управлением петербуржца. В машине с нарушением перевозилась тонна белорусского сыра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В грузовом отсеке специалисты обнаружили сыр в ассортименте производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и ОАО «Здравушка-милк». Товар перевозился в транспортном средстве, не оснащенном холодильным оборудованием, с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки молочной продукции. Ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали.

В итоге Управление Россельхознадзора запретило перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза. Владелец товара самостоятельно вывез его на территорию Белоруссии.