В Дедовичском районе проходит учение по гражданской обороне

13:31, 14 марта 2017, ПАИ

В период с 14 по 17 марта в Дедовичском районе под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Псковской области – начальника управления гражданской защиты полковника Андрея Бардинова проводится командно-штабное учение по гражданской обороне по теме «Выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод системы ГО района с мирного на военное время в условиях применения обычных средств поражения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На учение привлекли главу района, заместителей главы администрации района, комиссию по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационную комиссию, комиссию ПУФ, отдел ГО, ЧС и МП района, ЕДДС и штаб ГО района. Кроме того, в учениях примут участие спасательные службы гражданской обороны (функциональные подсистемы): оповещения и связи, энергетики и светомаскировки, охраны общественного порядка, противопожарная, торговли и питания, медицинская, инженерная и коммунально-техническая, защиты животных и растений, автотранспортная.

Также в учениях задействованы городское поселение «Дедовичи», Вязьевская, Пожеревицкая волость и Шелонская волости; пункт временного размещения пострадавшего населения на базе МБОУ «Дедовичская средняя общеобразовательная школа №1»; объекты экономики: ООО «Псковская молочная компания», филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.

В ходе командно-штабного учения будет оцениваться деятельность муниципального звена «Дедовичский район» Псковской областной подсистемы РСЧС по выполнению возложенных задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также, готовность к выполнению мероприятий гражданской обороны.