Областная библиотека приглашает псковичей на литературную встречу в честь Валентина Распутина

16:41, 14 марта 2017, ПАИ

15 марта в 15:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, д.2) приглашает на литературную встречу «Валентин Распутин: живем и помним», посвященную 80-летию со дня рождения писателя. Ведущий встречи – литературовед, критик, писатель Валентин Яковлевич Курбатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В Центре по работе с редкими и ценными документами библиотеки открылась выставка в честь писателя. Здесь представлены книги с дарственными надписями автора, которые передал областной библиотеке Валентин Курбатов. Также в экспозицию вошли книги Курбатова о писателе: «Валентин Распутин: личность и творчество», «Долги наши: Валентин Распутин: чтение сквозь годы».

Выставка открыта для посетителей до начала апреля.