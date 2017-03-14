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Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на литературную встречу в честь Валентина Распутина

15 марта в 15:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, д.2) приглашает на литературную встречу «Валентин Распутин: живем и помним», посвященную 80-летию со дня рождения писателя. Ведущий встречи – литературовед, критик, писатель Валентин Яковлевич Курбатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В Центре по работе с редкими и ценными документами библиотеки открылась выставка в честь писателя. Здесь представлены книги с дарственными надписями автора, которые передал областной библиотеке Валентин Курбатов. Также в экспозицию вошли книги Курбатова о писателе: «Валентин Распутин: личность и творчество», «Долги наши: Валентин Распутин: чтение сквозь годы».

Выставка открыта для посетителей до начала апреля.

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