17 тонн семян ячменя не пропустили в Псковскую область из-за нарушения целостности груза

17:17, 14 марта 2017, ПАИ

В МАПП Бурачки Себежского района запретили ввоз из Латвии двух партий семян ячменя для посева общим весом 17 тонн, перемещаемых одним транспортным средством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало нарушение целостности груза. Представителя владельца груза привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Запрещенные к ввозу партии вернули на сопредельную территорию.

Кроме того, в МАПП Шумилкино в Печорском районе приостановили движение автомобиля, перемещавшего в адрес компании, зарегистрированной в Казахстане, 18 тонн замороженного филе масляной рыбы из Вьетнама. Причиной остановки стало отсутствие предварительного уведомления госветслужбы Латвии, подтверждающего факт отгрузки товара. После предоставления необходимых документов ввоз груза на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешили, товар направили в пункт назначения.