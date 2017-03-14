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Общество

Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников

Сегодня, 14 марта, в Дно митрополит Псковский и Порховский Евсевий и губернатор Андрей Турчак заложили капсулу в основание храма Царственных мучеников, который будет построен возле железнодорожного вокзала в память о последнем русском императоре Николае II, его жене и детях. Храм планируется открыть летом.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе церемонии перед литургией митрополит  Евсевий сказал: «У нас сегодня особый день. Начало первого месяца весны, особый настрой у всех, кто пришел сюда. Мы прикасаемся к нашему русскому императору Николаю II. Отстранение от власти русского царя - скорбный день. Все наши правители со дня образования российского государства старались укреплять его и украшать жизнь нашего народа. Правление Николая также было в русле предшествующих ему правителей. Он украшал, созидал, укреплял Россию, но и было влияние особых сил, которые настигли нашу страну. Казалось бы, Дно в своем названии обозначает низину, но мы видим, что сегодня взошло солнце. Это исторический момент, и пусть он будет обозначен в истории как новое время».

В свою очередь губернатор Андрей Турчак сказал участникам церемонии: «Хочу вас всех поприветствовать в этот исторический день. Оценку этому дню дадут другие поколения. В эти сто лет вместилось столько значимых событий, которые перечеркнули жизни многих россиян». Он поблагодарил митрополита за приглашение принять участие в церемонии и высказал надежду, что храм будет готов к лету следующего года. 

Глава Дновского района Валентина Тюрина в своём выступлении отметила, что идея установки часовни или храма в память о Николае II пришла к местным жителям в 2015 году, когда в районном центре был установлен памятник «Скорбящий ангел» в память о жертвах первой бомбардировки города в 1941 году. «В феврале к нам в гости приехал наш владыка Евсевий. Мы сказали ему, что у нас есть мечта построить храм. Владыка, разрешите вас поблагодарить за помощь и поддержку в строительстве храма. Губернатор нас также поддержал, он написал письмо на выделение земли для строительства. Храм - это божий дар нашему народу. Мы сделаем все возможное, чтобы он был построен к июлю 2018 года», - подчеркнула она.

Напомним, в феврале 1917 года царский поезд, не сумев доехать до Царского Села, проследовал через Дно в Псков, где последний русский император отрёкся от престола в результате Февральской буржуазно-демократической революции. Через год император и его семья были расстреляны без суда и следствия. 

Сбором средств на строительство храма занимались жители Дновского района. К проекту подключились благотворители. Проект церкви разработал главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Желание внести свой вклад в обустройство храма или его территории выразил профессор академии РАХ, народный художник РФ Салават Щербаков

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