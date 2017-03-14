В Великих Луках отловят кошек с помощью «летающего шприца»

14:00, 14 марта 2017, ПАИ

Более 200 тысяч рублей из бюджета Великих Лук планируется потратить на отлов и содержание безнадзорных кошек на территории города в 2017 году. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

Как отмечается в документации, отлов производится для обеспечения порядка и спокойствия населения и основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности.

Отлову подлежат кошки, находящиеся без сопровождающего, в том числе имеющие ошейник или учетный знак, на улицах, парках, скверах и в иных общественных местах, на чердаках, в подъездах и подвалах.

Бригады по отлову безнадзорных животных должны быть укомплектованы специальными средствами, включая пневмоустройство с «летающим шприцем». При этом категорически запрещается ловить кошек в присутствии детей, применять огнестрельное оружие, снимать их с привязи у входа в организации, учреждения, на предприятия и так далее.

Отловленные кошки должны быть помещены в пункт временного содержания. По результатам клинического осмотра врач выявляет больных животных, подлежащих изолированному содержанию. В целом же, содержание их в приюте должно осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и учетом индивидуальных особенностей.

Конверты с заявками будут вскрыты 21 марта, срок заключения контракта — 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Максимальная цена контракта - 204 тысячи рублей. В эту сумму включены расходы на содержание помещений, приобретение кормов и медикаментов.