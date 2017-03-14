Регионы смогут вводить плату за въезд в исторические центры городов

14:27, 14 марта 2017, ПАИ

Регионы смогут вводить плату за въезд в исторические центры городов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах. Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», — сказал депутат. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению. Планируется, что документ будет принят в весеннюю сессию.

Отметим, что 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий региональным властям делать платным въезд в город или его район.