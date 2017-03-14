Крупнейший обувной ритейлер, магазин которого работает в Пскове, признан банкротом

15:39, 14 марта 2017, ПАИ

Торговый дом «Центробувь», ритейлер (оператор) крупнейшей в России обувной торговой сети, признан банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода, сообщает газета «Известия».

Отметим, что в Пскове, как во многих других городах России, работает магазин этой марки.

Как сообщают СМИ, решение принято на основании ходатайства представителя временного управляющего о признании должника банкротом. Уточняется, что общая сумма требований, включенных в реестр, составляет 23,58 млрд рублей.