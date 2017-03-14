Президент России призвал прокуратуру быть оком государства
Органы прокуратуры РФ должны быть оком государства, заявил на коллегии Генпрокуратуры президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
«Прокуратура создавалась как око государево. У нас слава богу не монархия, а республика, и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны и самого государства как такового, как института», - сказал российский лидер.
Он отметил, что нет ни в одной стране мира ситуации, при которой прокуратура занимала бы столь важное место. «Сфера деятельности чрезвычайно широкая - практически все сферы деятельности, в которых представлено государство, там, где действует закон. Прокуратура должны контролировать исполнение этого закона», - подчеркнул глава государства.