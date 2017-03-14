Президент России призвал прокуратуру быть оком государства

15:04, 14 марта 2017, ПАИ

Органы прокуратуры РФ должны быть оком государства, заявил на коллегии Генпрокуратуры президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуратура создавалась как око государево. У нас слава богу не монархия, а республика, и это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан страны и самого государства как такового, как института», - сказал российский лидер.

Он отметил, что нет ни в одной стране мира ситуации, при которой прокуратура занимала бы столь важное место. «Сфера деятельности чрезвычайно широкая - практически все сферы деятельности, в которых представлено государство, там, где действует закон. Прокуратура должны контролировать исполнение этого закона», - подчеркнул глава государства.

