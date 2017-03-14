Юристы проведут для великолучан день правового просвещения

15:03, 14 марта 2017, ПАИ

16 марта с 12:00 до 15:00 в Великих Луках в Доме культуры имени Ленинского Комсомола (улица Зверева, 29) пройдет день правового просвещения и правовой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов, которое организует мероприятие совместно с Центром устойчивого развития и при поддержке Нотариальной палаты региона.

Сначала нотариус прочтет для собравшихся лекцию на тему «Дарение, наследование, завещание» и ответит на вопросы участников, затем юристы проведут индивидуальные консультации социально незащищенных граждан по различным вопросам.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Развитие форм и видов бесплатной правовой помощи и правового просвещения в Псковской области». Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, основную массу которых составляют социально незащищенные граждане, проживающие в малых городах и сельской местности. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, которые в виде субсидии выделила администрация региона.