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Общество

15 марта в псковском микрорайоне Промежицы откроют Поклонный крест в память о Николае II

15 марта в псковском микрорайоне Промежицы возле восстанавливаемого храма Пантелеймона Дальнего (или в Бору) откроют Поклонный крест. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Псковской региональной общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов.

«Дата выбрана не случайно – это 100 лет со дня насильственного отречения императора Николая II от власти, - рассказал Павел Дроздов. - Проект и инициатива принадлежит фонду Владимира Храброго, общественной организации «Историческая память», Российскому институту стратегических исследований при поддержке администрации города Пскова с участием настоятеля храма Александра Невского Олега Тэора».

Павел Дроздов отметил, что место для установки креста также выбрано не случайно: в 1903 году император и императрица приезжали в Псков, и в 1906 году псковичи построили здесь в память об этом событии колокольню, которая сохранилась в хорошем состоянии, сейчас производится её реставрация. «Крест будет белокаменный, резной. Пока он бетонный, но будет облицован красивым резным мрамором», - добавил председатель ПРОО «Историческая память».

Открытие и освящение креста состоятся 15 марта в 12:00 у храма Пантелеймона Целителя в Промежицах. Для участия в мероприятии прибыла делегация из Москвы и Обнинска, в составе которой руководитель фонда Владимира Храброго Ирина Есинская.

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