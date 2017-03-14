С 20 марта в пригородных поездах Псковской области изменится размер штрафов за безбилетный проезд

14:51, 14 марта 2017, ПАИ

С 20 марта в пригородных поездах Псковской области изменится размер штрафов за безбилетный проезд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Согласно ст. 110.1 Федерального закона от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта или железнодорожной станции, субъекта Российской Федерации, где обнаружен безбилетный пассажир:

- на территории Псковской области – 1 320 рублей;

- на территории Санкт-Петербурга – 1 040 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 275 рублей;

- на территории Новгородской области – 1 750 рублей;

- на территории Республики Карелии – 1 270 рублей;

- на территории Мурманской области – 1 050 рублей;

- на территории Вологодской области – 1 300 рублей.

Кроме того, установлен размер штрафа для граждан, совершающих поездку в электропоездах «Ласточка». Так, размер штрафа в электропоездах «Ласточка» по территории Санкт-Петербурга составит 1 170 рублей, по территории Ленинградской области – 1 375 рублей, по территории Новгородской области – 1 750 рублей.

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на станции, где работает касса).

При отказе от приобретения проездного документа и уплаты сбора уполномоченный сотрудник ОАО «СЗППК» на основании предоставленного безбилетным гражданином документа, удостоверяющего его личность, составляет акт о безбилетном проезде в двух экземплярах, один из которых остается у пассажира.

После составления акта безбилетный гражданин удаляется из поезда на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте.

«Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет на станции или остановочном пункте отправления, в билетопечатающих автоматах, а также через мобильное приложение «Пригород», - рекомендуют в компании.