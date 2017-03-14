0
16:28
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
15:21
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
13:48
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
13:05
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
12:02
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Еще новости
Общество

С 20 марта в пригородных поездах Псковской области изменится размер штрафов за безбилетный проезд

С 20 марта в пригородных поездах Псковской области изменится размер штрафов за безбилетный проезд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Согласно ст. 110.1 Федерального закона от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта или железнодорожной станции, субъекта Российской Федерации, где обнаружен безбилетный пассажир:

- на территории Псковской области – 1 320 рублей;

- на территории Санкт-Петербурга – 1 040 рублей;

- на территории Ленинградской области – 1 275 рублей;

- на территории Новгородской области – 1 750 рублей;

- на территории Республики Карелии – 1 270 рублей;

- на территории Мурманской области – 1 050 рублей;

- на территории Вологодской области – 1 300 рублей.

Кроме того, установлен размер штрафа для граждан, совершающих поездку в электропоездах «Ласточка». Так, размер штрафа в электропоездах «Ласточка» по территории Санкт-Петербурга составит 1 170 рублей, по территории Ленинградской области – 1 375 рублей, по территории Новгородской области – 1 750 рублей.

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на станции, где работает касса).

При отказе от приобретения проездного документа и уплаты сбора уполномоченный сотрудник ОАО «СЗППК» на основании предоставленного безбилетным гражданином документа, удостоверяющего его личность, составляет акт о безбилетном проезде в двух экземплярах, один из которых остается у пассажира.

После составления акта безбилетный гражданин удаляется из поезда на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте.

«Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет на станции или остановочном пункте отправления, в билетопечатающих автоматах, а также через мобильное приложение «Пригород», - рекомендуют в компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
14 марта 2017
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2017
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
14 марта 2017
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников 6
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
14 марта 2017
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции
14 марта 2017
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом

Идет загрузка...