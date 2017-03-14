До 7 градусов тепла и мокрый снег обещают псковские синоптики 15 марта

18:13, 14 марта 2017, ПАИ

15 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +2 до +7.

Атмосферное давление будет ниже нормы.