В Псковской области реконструируют четыре дороги регионального значения

15:53, 14 марта 2017, ПАИ

В Псковской области объявлены конкурсы на разработку проектов реконструкции четырех дорог регионального значения. Информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, планируется обновить дорожное покрытие на дороге Загузье – Хотовань – Заклинье (22+000 – 23+250 км) в Дновском районе. Проект обойдется примерно в 1,2 млн рублей. Первый этап работ предполагается провести до 15 мая, полностью исполнить контракт — в октябре.

В те же сроки пройдет ремонт дороги Струково — станция «Вишенка» в Псковском районе. На документацию предусмотрено порядка 1,3 млн рублей.

На проект реконструкции дороги Усвяты – Стеревнёво (3+000 – 15+500 км) в Усвятском районе заложены 7,5 млн рублей, дороги Ущицы - Борок в Куньинском районе - около 7,7 млн рублей. Срок выполнения первого этапа ремонта — до 15 июня, исполнения контрактов — ноябрь.

Источник финансирования — бюджет региона.