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Общество

Псковичи стали отдавать предпочтение службе по контракту на Балтийском флоте

За последние годы выросло число псковичей, которые предпочли службу по контракту   в рядах Военно-морского флота России, при этом большинство из них выбрали Балтийский флот.  Об этом Псковскому агентству информации сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Сергей Головачёв.

По его словам, особой популярностью у псковичей пользуются воинские части морской пехоты (в/ч 06017, город Балтийск Калининградской области), а также войск береговой обороны (в/ч 90151, город Гусев Калининградской области, в/ч 06414 город Калининград).

Сергей Головачёв обратил внимание на то, что при выборе подразделения псковичи руководствуются высоким размером денежного довольствия, которое уже с начала прохождения службы может составить 30 тысяч рублей. Также, добавил он, большое значение имеет возможность получения в собственность жилья и достойной пенсии после 20 лет выслуги.

Отметим, что по всем вопросам о наборе на военную службу по контракту можно обратиться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, 1 этаж, либо в военные комиссариаты районов Псковской области по месту жительства. Телефон для справок 8(8112)-66-73-45.

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