Отдел по конвоированию псковского УФСИН проводит набор кандидатов на службу и для поступления в ведомственные вузы

15:33, 14 марта 2017, ПАИ

Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области приглашает на службу на должности младшего начсостава, а также проводит набор кандидатов среди выпускников 2017 года (юношей) для поступления в ведомственные вузы ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Отделу по конвоированию требуются на службу мужчины до 40 лет, имеющие образование не ниже среднего, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, годные по состоянию здоровья на должности младших инспекторов, водителя-сотрудника гаража жилищно-коммунального отдела, инструктора-кинолога.

Кроме того, отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области проводит набор кандидатов для поступления в ведомственные вузы ФСИН России среди юношей и девушек на очную форму обучения по специальностям «юриспруденция» и «психология служебной деятельности».

Дополнительную и более подробную информацию можно получить в отделе кадров ФКУ «Отдел по конвоированию» по телефону 8-(8112)- 69-60-56 с 8:00 до 17:00.