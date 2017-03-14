В Пскове выявили несколько незаконных пунктов приёма металла

16:26, 14 марта 2017, ПАИ

В Пскове в ходе проведенных мероприятий полицейские выявили факты скупки лома черных и цветных металлов с нарушением правил обращения и хранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незаконную деятельность у частного дома по Крестовскому шоссе осуществляла безработная 37-летняя гражданка, которая не имела соответствующей лицензии. Этим же занимался и неработающий 36-летний мужчина в складском помещении по улице Новгородской в Пскове. Здесь стражи порядка изъяли 31 аккумулятор, происхождение которых уголовному розыску предстоит еще выяснить.

На улице Молодова 54-летний и 47-летний горожане не только без лицензии скупали лом черных и цветных металлов, но и попутно реализовывали гражданам спиртосодержащую жидкость.

Подобные факты незаконной скупки и хранения металла полицейские выявили также в районе улиц Вокзальной и Николая Васильева областного центра. Проводятся проверки. Нарушители законодательства будут привлечены к административной ответственности.