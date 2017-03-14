До 15 марта должны отчитаться псковские работодатели перед Пенсионным фондом за февраль

16:45, 14 марта 2017, ПАИ

До 15 марта страхователям Псковской области необходимо предоставить ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М за февраль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Отчетность представляется на застрахованных лиц, работающих по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, на выплаты по которым начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

При отсутствии вышеуказанных условий СЗВ-М не представляется. Результат приема ежемесячной отчетности отражается в протоколе проверки. Если в протоколе проверки указаны ошибки, то их необходимо устранить в течение пяти рабочих дней.

От достоверности представляемой отчетности в ПФР зависит индексация пенсии пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность. Имеются случаи, когда страхователь продолжает включать застрахованных лиц в ежемесячную отчетность после их увольнения.

Форму СЗВ-М необходимо представлять в новом формате, утверждённом постановлением правления ПФР от 07.12.2016 №1077п. Программы для подготовки и проверки отчетности, размещены на сайте Пенсионного фонда в разделе «Электронные сервисы».

За непредставление в установленный срок, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Направление отчета ранее наступления отчетного периода (например, за март в феврале) не допускается.

Кроме этого, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях добавлена новая статья (15.33.2), которая предусматривает, что за непредставление в установленный законодательством срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а также за представление в неполном объеме или искаженном виде, должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере 300 до 500 рублей.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».