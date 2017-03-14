Росгвардия может получить новые полномочия

18:12, 14 марта 2017, ПАИ

В Кремле рассматривается вопрос о передаче Росгвардии Главного управления по противодействию экстремизму и Управления по государственной защите, которые входят в структуру МВД РФ. Об этом сообщает портал «Росбалт» со ссылкой на свои источники, хорошо знакомых с ситуацией.

«Борьба с экстремизмом и госзащита – функции, крайне близкие к направлениям деятельности Росгвардии, которые были определены при ее создании», - отметил один из собеседников агентства.

Причем, если данные управления перейдут в Росгвардию, то их полномочия существенно расширятся. К противодействию экстремизму и госзащите может добавиться борьба с терроризмом и лидерами преступных сообществ. Главное же, отмечает «Росбалт», в том, что Росгвардия получит право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которого сейчас не имеет и таким образом превратится в полноценную силовую структуру.

«Росгвардия уже зарекомендовала себя как действенная структура. Но, безусловно, став субъектом оперативно-розыскных мероприятий, эффективность ее работы значительно увеличится», - полагает один из источников агентства.