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Общество

Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены

Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017», которая состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис», уже раскуплены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Среди участников выставки уже есть фотографы, визажисты, парикмахеры, декораторы, флористы, ведущие торжеств. Также в списке тех, кто будет представлен на мероприятии,  появились рестораны, кафе и загородные центы отдыха, которые презентуют свои возможности для проведения свадеб и других праздников.

«Свободных боксов для размещения участников «Свадьбы EXPO`2017» осталось немного, поэтому тем, кто хочет представить себя, свою компанию, продукцию или свои услуги на главной еvent-выставке Пскова, стоит поторопиться», - отметили организаторы.

Также в настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в развлекательной программе выставки. В её рамках заявить о себе широкой аудитории могут артисты, певцы, танцоры, мастера оригинального жанра и многие другие.  

Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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