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С начала года водители 34 раза нарушали работу ЛЭП в Псковской области

С начала года псковские водители 34 раза нарушали работу ЛЭП, совершая наезды на опоры воздушных линий электропередачи и уличного освещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

За последнюю неделю подобные ДТП дважды произошли в Пскове, а также в Острове, Стругах Красных, Локне и в деревне Торчилово Великолукского района. В результате инцидентов была нарушена работа линий уличного освещения, а в ряде случаев прерывалось электроснабжение потребителей частных жилых домов. Ущерб, нанесенный электросетевому хозяйству региона в результате неумелой езды, превысил 0,5 млн рублей.   

По каждому факту повреждения опор ЛЭП сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Водителю, который повредил опору и скрылся с места ДТП, помимо возмещения ущерба, грозит ответственность, предусмотренная КоАП РФ, вплоть до лишения прав.

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании:  (8112) 59-73-45 или единый телефон «Горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

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