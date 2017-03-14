Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке

16:09, 14 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 14 марта, администрация города направила в адрес начальника УМВД России по Пскову Сергея Сурина заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заявлении отмечено, что на видео драки, размещенном на видеохостинге YouTube, в действиях неустановленных лиц явно усматриваются признаки правонарушения в общественных местах.

«В целях недопущения подобных фактов в будущем прошу вас организовать проверку по установлению лиц, нарушающих общественный порядок на территории Детского парка города Пскова и решить вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности», - сказано в обращении за подписью и. п. главы администрации Пскова Татьяны Ивановой.

В муниципальном правовом комитете подчеркнули, что, несмотря на совместную с полицией профилактическую работу, со стороны владельцев лошадей имеют место частые нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих катания на лошадях в Пскове: «Как и прежде, разрешенными местами для оказания данных услуг являются сквер на улице Западной и Сиреневом бульваре. Однако зафиксированы факты катания на лошадях в Детском парке 24 и 25 февраля 2017 года (7 владельцев лошадей и пони, при попытке сотрудниками полиции установить их личность скрылись верхом на лошадях, создавая опасность для отдыхающих в парке людей), также 8, 11, 12 марта».

Отметим, в рамках профилактики в нескольких зеленых зонах Пскова установлены таблички «Нахождение на территории парка вьючных животных запрещено», проводятся межведомственные рейды.

Добавим, неисполнение «Закона Псковской области от 04.05.20003 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - 4000 рублей, на юридических лиц в размере 5000 рублей.