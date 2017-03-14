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Общество

В Пскове торжественно открылся конкурс «Ученик года-2017»

Сегодня, 14 марта, в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное открытие традиционного конкурса «Ученик года-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города Иван Цецерский дал старт ежегодному состязанию среди учащихся школ Пскова. В этом году конкурсные задания посвящены Году экологии в Российской Федерации. На победу претендует 21 старшеклассник из 20 школ Пскова.

Глава города, приветствуя конкурсантов, членов жюри, педагогов и гостей мероприятия, отметил: «В прошлом месяце в зале ППК кипели страсти на конкурсе «Учитель года», который открыл много талантливых преподавателей. Не сомневаюсь, что и конкурс «Ученик года» даст нам новые имена». Иван Цецерский подчеркнул, что конкурс посвящен важной и нужной теме, актуальной, в том числе, для Пскова. «Важно, чтобы вы показали креатив, - пожелал участникам руководитель муниципалитета. – Этим вы и сильны. Молодёжь всегда креативна и легка на подъём. Новых открытий и творческих решений! Буду болеть за вас и вместе с вами!»

Начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев предложил: «Задумайтесь: ещё немного – и на этой сцене будут стоять дети первых участников конкурса. Не все из вас станут победителями, но вы лучшие в своих школах, это уже серьёзная победа. Чтобы выйти на это состязание требуются смелость, отвага и хорошая самоуверенность. Можно сказать, что вся наша жизнь – конкурс, надо доказать, что ты лучший, и победить себя».

Победитель прошлогоднего конкурса «Ученик года» Антон Полевой пожелал участникам открыть для себя что-то новое, насладиться процессом и атмосферой конкурса, а зрителям – положительных эмоций.

Первый конкурс называется «Визитная карточка» - это самопредставление на тему «Наследники Карла Линнея». Затем после конкурсов «Эрудит» и «Путешествие по моим заповедным уголкам» будут определены восемь полуфиналистов, которые примут участие в конкурсе защиты идей «Простые решения сложных экологических проблем города Пскова». Участники финала готовят выступление на предложенную тему (5 минут) и отвечают на вопросы (3 минуты). По итогам всех конкурсов определят пять участников финала, которые проведут со зрителями флэш-моб на экологическую тему.

Напомним, городской конкурс «Ученик года» проводится Управлением образования администрации города Пскова с 2000 года. В нем принимают участие ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений города, успевающие на «хорошо» и «отлично», занимающие активную жизненную позицию, представляющие органы ученического самоуправления, участники различных городских, областных и всероссийских конкурсов творческой и интеллектуальной направленности.

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