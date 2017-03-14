За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений

18:04, 14 марта 2017, ПАИ

За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений граждан. Те из них, которые касаются аварийной ямочности, были незамедлительно приняты в работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Противоаварийный ремонт был проведен подрядчиками также на тех участках дорог, ненормативное состояние которых выявили мониторинги Управления городского хозяйства.

Так, методом обратной пропитки противоаварийный ямочный ремонт провели на участках улицы Юбилейной (в районе пересечения с улицей Достовалова), Крестовском путепроводе, Ольгинском мосту, Рижском проспекте (в районе пересечения с улицами М. Горького и Петровской).

Щебнем аварийную ямочность устранили на участках улиц 128 Стрелковой дивизии, Пригородной, Луговой, Льва Толстого (от Кузнецкой до Гражданской), Максима Горького (напротив дома №2 В), Народной (от Рижского проспекта до Юбилейной), Коммунальной (от Юбилейной до 4 школы), Я. Райниса, Западной (от Байкова до Коммунальной), Петровской (от Конной до Рижского проспекта), Рижском проспекте (напротив дома №73).

Холодный асфальтобетон применили при противоаварийном ремонте участков улиц Свердлова (в районе пересечения с Советской), Народной (напротив дома №49а), Коммунальной (в заездном кармане на остановке «Детская областная больница»), Рижском проспекте (в районе пересечения с Юбилейной и Западной).

Напомним, обращения принимаются на портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке.

Отметим, согласно предварительному плану, который обсуждался на встрече городских властей с губернатором Андреем Турчаком, в Пскове в 2017 году будут отремонтированы 23 участка городских дорог, в том числе 15 улиц и 4 моста. Общая протяженность дорожного покрытия, требующая ремонта, составляет 40 км. Стоимость ремонтных работ оценивается практически в 268 млн рублей. По поручению губернатора ремонтные работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети областного центра должны быть организованы в круглосуточном режиме.