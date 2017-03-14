4
18:18
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
18:04
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
17:24
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
16:28
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
15:21
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
13:48
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
Еще новости
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, передает газета «Ведомости».

«Продолжительность жизни увеличилась на полгода, по предварительным данным, до 72 лет. У женщин - свыше 77 лет, у мужчин - 66,6 года (66 лет 7 месяцев)», – сказала Вероника Скворцова.

По её словам, в прошлом году в России умерло на 17 тыс. 500 человек меньше, чем в 2015-м.

На 18%, добавила министр, за год снизилась материнская смертность. «Она достигла небывалых величин для нашей страны - 8,3 на 100 тыс. родов. В 2011 году это было 16 на 100 тыс. родов», - подчеркнула она.

При этом младенческая смертность снизилась на 8% до показателя шесть погибших на тысячу  родившихся живыми. В январе эта цифра была уже 5,1 на тысячу родившихся, а к сегодняшнему дню в 56 регионах младенческая смертность ниже 5, сказала Вероника Скворцова.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
14 марта 2017
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
14 марта 2017
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
14 марта 2017
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
14 марта 2017
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2017
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
14 марта 2017
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников 6
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
14 марта 2017
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции
14 марта 2017
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции

Идет загрузка...