Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода

17:23, 14 марта 2017, ПАИ

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, передает газета «Ведомости».

«Продолжительность жизни увеличилась на полгода, по предварительным данным, до 72 лет. У женщин - свыше 77 лет, у мужчин - 66,6 года (66 лет 7 месяцев)», – сказала Вероника Скворцова.

По её словам, в прошлом году в России умерло на 17 тыс. 500 человек меньше, чем в 2015-м.

На 18%, добавила министр, за год снизилась материнская смертность. «Она достигла небывалых величин для нашей страны - 8,3 на 100 тыс. родов. В 2011 году это было 16 на 100 тыс. родов», - подчеркнула она.

При этом младенческая смертность снизилась на 8% до показателя шесть погибших на тысячу родившихся живыми. В январе эта цифра была уже 5,1 на тысячу родившихся, а к сегодняшнему дню в 56 регионах младенческая смертность ниже 5, сказала Вероника Скворцова.