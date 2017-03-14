В Пскове стартовал поэтический видеопроект «Слушайте революцию!»
14 марта в Центральной городской библиотеке Пскова начался поэтический видеопроект «Слушайте революцию!», посвященный 100-летию революции 1917 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Сегодня архитектор Сергей Михайлов прочитал стихотворение Бориса Пастернака «Русская революция» и отрефлексировал события начала XX в России.
Псковичей приглашают тоже принятие участие в этом проекте. Видеозапись можно сделать в библиотеке (улица Конная, 6). «Ваша запись будет размещена на видео хостинге «You Tube», на сайте ЦБС и в социальной сети «ВКонтакте», - добавили в библиотеке.