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Культура

В Пскове стартовал поэтический видеопроект «Слушайте революцию!»

14 марта в Центральной городской библиотеке Пскова начался поэтический видеопроект «Слушайте революцию!», посвященный 100-летию революции 1917 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Сегодня архитектор Сергей Михайлов прочитал стихотворение Бориса Пастернака «Русская революция» и отрефлексировал события начала XX в России.

Псковичей приглашают тоже принятие участие в этом проекте. Видеозапись можно сделать в библиотеке (улица Конная, 6). «Ваша запись будет размещена на видео хостинге «You Tube», на сайте ЦБС и в социальной сети «ВКонтакте», - добавили в библиотеке.

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