Просроченным наркотическим препаратом лечили пациентов в Плюссе
Просроченным наркотическим препаратом лечили пациентов в Плюссе, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
Отмечается, что в медицинском учреждении, которое является филиалом Стругокрасненской межрайонной больницы, при осмотре лекарств в терапевтическом отделении и отделении скорой помощи выявлен факт хранения препаратов с истекшим сроком годности. Установлено также, что указанное лекарство, являющееся наркотическим, применялось для лечения пациентов.
Прокуратура Плюсского района внесла представление в адрес главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле у прокуратуры муниципалитета.