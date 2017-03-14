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Просроченным наркотическим препаратом лечили пациентов в Плюссе

Просроченным наркотическим препаратом лечили пациентов в Плюссе, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Отмечается, что в медицинском учреждении, которое является филиалом Стругокрасненской межрайонной больницы, при осмотре лекарств в терапевтическом отделении и отделении скорой помощи выявлен факт хранения препаратов с истекшим сроком годности. Установлено также, что указанное лекарство, являющееся наркотическим, применялось для лечения пациентов.

Прокуратура Плюсского района внесла представление в адрес главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле у прокуратуры муниципалитета.

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