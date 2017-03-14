За 2016 год в Псковской области произошли 168 ДТП с участием нетрезвых водителей

17:47, 14 марта 2017, ПАИ

За 2016 год в Псковской области были зарегистрированы 168 ДТП, на момент совершения которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники региона. Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих», - отметили в ведомстве и добавили, что профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция области при поддержке общественности уделяет особое внимание.

В рамках нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.

ГИБДД также призывает водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это ведет к трагическим последствиям.