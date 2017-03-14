0
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
15:43
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Еще новости
Происшествия

За 2016 год в Псковской области произошли 168 ДТП с участием нетрезвых водителей

За 2016 год в Псковской области были зарегистрированы 168 ДТП, на момент совершения которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники  региона. Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих», - отметили в ведомстве и добавили, что профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция области при поддержке общественности уделяет особое внимание.

В рамках  нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным  псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного  садятся за руль автомобилей.

ГИБДД также призывает водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку  это ведет  к трагическим последствиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 23
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 17
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 21

Идет загрузка...