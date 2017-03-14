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Подравшиеся в Пскове владелицы лошадей написали друг на друга заявления в полицию

Две владелицы лошадей, устроившие драку в Детском парке Пскова, написал друг на друга заявления в полицию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По факту происшествия проводится проверка, будет дана оценка действиям участниц конфликта.

Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись драки между псковскими «лошадницами», произошедшая в Детском парке, предположительно, 12 марта. На сделанной с помощью камеры мобильного телефона записи, размещенной в сервисе YouTube, видно, как несколько девушек выясняют между собой отношения, вооружившись стеками для лошадей.

По факту драки администрация города направила в адрес начальника УМВД России по Пскову Сергея Сурина заявление.

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