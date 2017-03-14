Опочанка отправится в колонию за долги по алиментам

17:06, 14 марта 2017, ПАИ

Жительнице Опочецкого района назначили шесть месяцев лишения свободы за долги по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Должница вела асоциальный образ жизни, в то время как её несовершеннолетняя дочь, на которую ещё с 2012 года она обязана была выплачивать алименты, проживала с отцом - бывшим мужем обвиняемой. Гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по данной статье и постоянно получала предупреждения о возможности нового наказания. Также её направляли требования о трудоустройстве, направления в центр занятости, но, несмотря на всю проведенную судебным приставом-исполнителем с ней работу, женщина ни разу не оплатила алименты.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд признал опочанку виновной и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По месту отбытия наказания судебный пристав направит ходатайство о трудоустройстве должницы и постановление об обращении взыскания на её доходы, что позволит частично взыскать алименты.

Добавим, что это первое решение по уголовному делу по части 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов) в Опочецком районе после редакции законодательства от 15 июля 2016 года.