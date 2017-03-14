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Общество

Роскосмос проведёт отбор желающих полететь на Луну

Роскосмос объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полетов на новом корабле «Федерация» к Луне. Об этом сообщает газета «Известия».

В отряд будут отбирать граждан России не старше 35 лет. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы.

Конкурсанты пройдут несколько этапов: отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности.

Набор начался 14 марта и будет проводиться до конца года. Его цель - отобрать лучших специалистов, которые станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.  

Итоги набора подведут в конце года. В отряд попадут 6–8 человек.

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