Роскосмос проведёт отбор желающих полететь на Луну

18:27, 14 марта 2017, ПАИ

Роскосмос объявил о новом открытом наборе в российский отряд космонавтов для первых полетов на новом корабле «Федерация» к Луне. Об этом сообщает газета «Известия».

В отряд будут отбирать граждан России не старше 35 лет. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы.

Конкурсанты пройдут несколько этапов: отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности.

Набор начался 14 марта и будет проводиться до конца года. Его цель - отобрать лучших специалистов, которые станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Итоги набора подведут в конце года. В отряд попадут 6–8 человек.