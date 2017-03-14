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Общество

В Усвятах провели профилактический рейд в связи с повышением температуры

14 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провел профилактический рейд в жилом секторе поселка Усвяты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда специалист совершил подворовой обход 10 домовладений, проинструктировал 10 человек, распространил 15 листовок. Также он провёл индивидуальные беседы в связи с повышением температуры, сходом снежного покрова и наступления весеннего пожароопасного периода.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории Невельского и Усвятского района. Рассматривались основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, доводились обязательные требования пожарной безопасности и порядок действий в случае возникновения пожара.

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы рассказал гражданам о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

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