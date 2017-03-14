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Общество

Голодец рассказала об уникальной бедности работающих россиян

В России фиксируется бедность среди работающего населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец на конференции «Неделя российского бизнеса», пишет РИА Новости. «Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные, - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, нет такой квалификации, которая была бы достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей. «Нам предстоят серьёзные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», - сказала она.

Ольга Голодец подчеркнула, что власти должны решать эту проблему вместе с бизнесом. Она призвала обратить внимание на те предприятия, сотрудники которых получают зарплату ниже прожиточного минимума.

«В прошлом году мы закончили год со средней заработной платой 36 тысяч 703 рубля, это средняя цифра по экономике. Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги», - заключила вице-премьер.

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