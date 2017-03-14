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Экономика

В Великих Луках обсудили показатели социально-экономического развития города

В администрации Великих Лук состоялось ежемесячное общегородское совещание, в котором приняли участие руководители учреждений, организаций и структурных подразделений администрации города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, совещание открыл глава администрации Виктор Каменский, который довел до сведения присутствующих основные показатели социально-экономического развития города, отметив, что в целом ситуация характеризуется стабильным положением в ведущих отраслях экономики.

Об исполнении бюджета за февраль участников совещания проинформировала начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Основными источниками поступлений послужили налоговые доходы, их доля составила более 85% от собственных доходов. Это налог на доходы физических лиц, налоги на имущество и совокупный доход.

В феврале основной объем средств, а это более 63%, был направлен на социальную сферу – образование, культуру и спорт. Также деньги из городской казны выделялись на сферу ЖКХ, в том числе дорожную деятельность, уличное освещение, содержание муниципального жилого фонда.
Основные налоговые поступления в бюджет города, как всегда, обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», Транснефтемаш, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С».

Начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова напомнила, что в целях проведения информационной кампании по осуществлению налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов 3 и 4 апреля инспекция проводит день открытых дверей, где все желающие могут получить необходимую информацию, связанную с начислением и уплатой налогов.

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