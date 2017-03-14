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В феврале в Великих Луках возбудили 147 уголовных дел

В феврале в Великих Луках возбудили 147 уголовных дел, из них 39 - по тяжким и особо тяжким составам преступлений, в том числе грабежам, умышленным поджогам, а также кражам и мошенничествам. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД РФ по городу Великие Луки Роман Иванов на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Также сотрудники ОМВД города выявили 13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 8 - экономической направленности.

В феврале текущего года на дорогах города произошли 145 ДТП, в которых погиб 1 человек и 5 получили ранения. Задержаны 24 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 3 - повторно. Из незаконного оборота изъяли 701 литр спиртосодержащей продукции, 34 грамма наркотических веществ, 23 единицы оружия, 340 боеприпасов. 

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