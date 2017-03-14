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За месяц в Великих Луках подожгли три автомобиля

В феврале в Великих Луках три пожара, при которых пострадали автомобили, произошли по причине поджога. Об этом доложил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Максим Степанов на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Всего за месяц случились четыре пожара, причиной одного стало нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.

Максим Степанов обратил также внимание на то, что приближается весенний пожароопасный период. При наведении порядка на приусадебных участках нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений, а с наступлением сухой и ветреной погоды необходимо полностью исключить применение огня для этих целей. Он  напомнил, что несоблюдение требований пожарной безопасности влечет административное наказание, а при наступлении тяжких последствий – уголовную ответственность.

Председатель комитета по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин рассказал, что в феврале все городские службы, отвечающие за жизнеобеспечение города, работали в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не случилось. К задачам на предстоящий период он отнес мероприятия, связанные со снижением рисков пожаров в весенне-летнее время, и организацию обучения руководителей и лиц, уполномоченных на решение вопросов в области гражданской обороны, которое с 8 по 30 марта пройдут 82 человека.

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