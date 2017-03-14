В Пскове по делу о жестоком убийстве 47-летней женщины задержаны двое подозреваемых

17:51, 14 марта 2017, ПАИ

В Пскове в своей квартире на Рижском проспекте была жестоко убита 47-летняя женщина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, 11 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела. По предварительным данным, смерть пострадавшей наступила в результате тупой травмы живота с разрывом печени, острой массивной кровопотери. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение умышленных преступлений 29-летний местный житель. Помимо этого, следователями произведено процессуальное задержание 40-летнего знакомого подозреваемого, которому инкриминируется совершение кражи имущества потерпевшей (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В настоящее время следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.