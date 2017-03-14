0
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14:34
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
15:43
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Еще новости
Происшествия

В Пскове по делу о жестоком убийстве 47-летней женщины задержаны двое подозреваемых

В Пскове в своей квартире на Рижском проспекте была жестоко убита 47-летняя женщина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, 11 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела. По предварительным данным, смерть пострадавшей наступила в результате тупой травмы живота с разрывом печени, острой массивной кровопотери. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение умышленных преступлений 29-летний местный житель. Помимо этого, следователями произведено процессуальное задержание 40-летнего знакомого подозреваемого, которому инкриминируется совершение кражи имущества потерпевшей (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В настоящее время следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 23
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов
10 марта 2017
Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов 5
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 17
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 21

Идет загрузка...