2,5 тысячи роз появятся на великолукских клумбах

18:15, 14 марта 2017, ПАИ

2,5 тысячи роз и 10 тысяч луковичных цветов будут высажены на клумбах в городе Великие Луки. Об этом в ходе общегородского совещания рассказала и. о. начальника МУ «УЖКХ» Елена Гордиенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Гордиенко напомнила, что с 3 апреля по 22 мая пройдет весенний месячник по благоустройству, главная задача которого – убрать накопившиеся за зиму мусор, грязь и дорожный смет. «В ходе месячника администрацией города будут организованы санитарная уборка города и мероприятия по его благоустройству, – отметила она. – В весенний период на городских клумбах будет высажено 23 тыс. 600 саженцев однолетников, 10 тыс. луковичных растений, проведена посадка роз в количестве 2 тыс. 500 штук, а также кустарника и хвойных деревьев. Запланировано проведение косметического ремонта памятных знаков в мемориальной зоне городского парка. В парках и скверах будут заменены изношенные и пришедшие в негодность урны и скамейки».

Управление ЖКХ провело мониторинг городских территорий, определило места, которые предстоит убрать, сформировало перечень несанкционированных свалок, с уборкой которых помогут промышленные предприятия города. По словам Елены Гордиенко, в дни общегородских субботников, а именно 6, 13, 20, 27 апреля и 4,11,18 мая мусор, собранный на общегородских территориях, примут свалке без талонов.

«Хотелось бы отметить, что после весеннего месячника, проведенного в 2016 году, активное участие в котором приняли жители города, Великие Луки стали гораздо чище, – подчеркнула спикер. – Объем работ предстоит немалый, поэтому планируется задействовать все имеющиеся ресурсы коммунальных служб. Однако только силами коммунальщиков, без активного участия великолучан, привести город в надлежащий вид будет очень нелегко».

В связи с этим она призвала трудовые коллективы предприятий и учреждений, студентов и школьников, жильцов многоквартирных домов и частного сектора принять активное участие в месячнике, внести посильный вклад в наведение порядка, «чтобы весну город встретил чистым и ухоженным.