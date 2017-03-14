На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей

18:18, 14 марта 2017, ПАИ

На сохранение объекта культурного наследия «Церковь Успения в Мелетово с росписью, 1462 года» в Псковском районе в этом году предусмотрены 8 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Средства выделяются в рамках пункта 63 «Сохранение монументальной живописи на объектах культурного наследия народов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

По словам Елены Яковлевой, 4 млн рублей предусмотрены на проектирование противоаварийных работ по сохранению архитектурной части памятника, ещё 4 млн рублей - на разработку методики и проведение противоаварийных и консервационных работ на живописи храма.

«К слову, стенопись памятника выполнена в технике альсекко - по сухой штукатурке. Особенности этой живописи требует от нас срочно предпринимать реставрационные мероприятия. Если бы это были фрески, наверное, было проще», - отметила председатель комитета.

Елена Яковлева добавила, что пользователь объекта - Псковский музей-заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия подготовили необходимую документацию для организации конкурсных процедур. «Функции заказчика будет выполнять Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции, реставрации. Представители госзаказчика в начале марта ознакомились с объектом. Надеюсь, что в ближайшее время конкурс будет объявлен», - заключила Елена Яковлева.