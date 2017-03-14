Мэр Риги оспорит в ЕСПЧ штраф за использование русского языка в социальных сетях

19:30, 14 марта 2017, ПАИ

Мэр Риги Нил Ушаков намерен оспорить в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека штраф, наложенный Центром госязыка за использование Рижской думой в социальных сетях русского и английского языков. Также мэр намерен подать жалобу в Совет юстиции на качество обоих судебных решений, вынесенных по этому делу, сообщает Baltnews.lv

Напомним, 13 марта вступил в силу наложенный на мэра Риги Нила Ушакова денежный штраф в размере 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках — русском и английском, выписанный Латвийским центром госязыка. Ранее суд Видземского района Риги оставил это решение без изменений, а затем Рижский окружной суд отказал мэру в возбуждении апелляционного судопроизводства и постановил, что решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его подготовки.

Мэр Риги, в настоящий момент находящийся в отпуске, подробно прокомментировал решение обоих судов на своей страничке в социальной сети Facebook. «Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций — политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение — не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции», — заявил Ушаков.

Также он подчеркнул, что дело не в сумме штрафа, но в принципе. «Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях?» — спросил глава Риги.

«Поэтому наши юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека», — подытожил мэр.

Он также добавил, что Рижская дума продолжит общаться с горожанами в социальных сетях и на латышском, и на русском, и на английском языках.